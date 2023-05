Es tönten die Lieder in Scheibbs

„Es tönen die Lieder“ lautete der bekannte Kanon, der am Freitagvormittag in Scheibbs vom Schulchor der Mittelschule Scheibbs in der Pfarrkirche zum Besten gegeben wurde. Nach drei Jahren Pause fand heuer wieder das beliebte Bezirksjugendsingen statt. Die Kirche war nur einer von vier Orten, an denen die rund 550 Schüler ihren großen Auftritt vor Pulikum hatten. Wegen des Schlechwetters musste das geplante Outdoor-Event neben der Kirche auch ins Kulturportal sowie in den Festsaal des Rathauses und in die Kapzinerkirche ausweichen.

„Es ist bereits mein siebtes Bezirksjugendsingen, das ich organisiere. Sechs mal hatten wir stahlendes Wetter, heute hat uns der Wettergott aber leider im Stich gelassen“, meinte eine dennoch überglückliche Organisatorin Gerda Hengstberger. Denn der Regen tat der ausgezeichneten Stimmung absolut keinen Abbruch. Das war vor allem beim abschließenden Begegnungsfest in der Pfarrkirche bei allen Anwesenden deutlich spürbar. „Besser hätte es nicht sein können“, meint Hengstberger. Und mit den Worten von Moderatorin Elisabeth Handl: „Musik verbindet alle Kulturen und sorgt für Begeisterung.“

Beeindruckten mit zwei Liedern und einem Rhythmusteil: Die „Rockkids" der Schule Rogatsboden. Foto: Claudia Christ

Der Chor der Volksschule Oberndorf begeisterte mit einem Jüdischen Segenslied. Foto: Claudia Christ

Die Schüler der Volksschule Randegg präsentierten das Lied „Schokolade". Foto: Claudia Christ

Die Schulband vom BORG Scheibbs sorgte mit coolen Sounds für Stimmung in der Scheibbser Pfarrkirche. Foto: Claudia Christ

„Monster"-mäßig unterwegs waren die Schüler der 4. Klassen der Musikvolksschule Steinakirchen. Foto: Claudia Christ

Der Mädchenchor der SMS Scheibbs präsentierte das Lied „A Child's Prayer". Foto: Claudia Christ

Jede Stimme zählt auch beim Chor der Volksschule Lunz am See. Foto: Claudia Christ

Summerfeeling mit „Surfen in the USA" verbreiten die Schüler der dritten und vierten Klassen der Musikmittelschule Gresten. Foto: Claudia Christ

Über den Frosch im roten Cabrio sang die 2. Klasse der Volksschule Steinakirchen. Foto: Claudia Christ

Die teilgenommenen Schulen:

Volksschule Lunz am See

Volksschule Scheibbs

Sondershcule Rogatsboden,

Volksschule Oberndorf

Volksschule St. Anton

Mittelschule Purgstall

Volksschule Randegg

V olksschule Steinakirchen

Volksschule Gresten

BORG Scheibbs

Volksschule Reinsberg

Musikmittelschule Gresten

Sportmittelschule Scheibbs

Volksschule Gaming

