Bezirksmostkost Steinakirchnerin ist die neue Mostprinzessin im Bezirk Scheibbs

Lesezeit: 2 Min FR Franz Reiterer

Die neuen Mostprinzessinnen mit ihren Vorgängerinnen, von links: die bisherige Mostprinzessin-Stellvertreterin Juliane Stein mit ihrer Nachfolgerin Katharina Mellmer sowie Mostprinzessin Alexandra Winterer mit ihrer Vorgängerin Cornelia Deuretzbacher. Foto: Franz Reiterer

N ach der Magic-Most-Party am Freitag fand am Sonntag in der Heindl-Halle in Plaika die große Mostkost der Landjugend des Bezirks Scheibbs mit Mostprämierung und Krönung der neuen Mostprinzessin statt.