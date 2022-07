Marschmusikbewertung in Gresten bei Regen und Sonnenschein .

Im Rahmen der Feierlichkeiten 150 Jahre Musikverein Ortskapelle Gresten ging am Wochenende auch das Bezirksmusikfest samt Marschmusikbewertung am Gelände der Firma Fahrnberger in Gresten über die Bühne.