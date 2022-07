Lebenshilfe ist neu aufgestellt

Werbung

Energiegeladen und engagiert wirkt Erika Rechberger, die neue Obfrau des Lebenshilfe-Bezirksteams Melk-Scheibbs, und die Reinsbergerin hat auch einiges vor. „Als Bezirksteam können wir nun noch besser direkt die Interessen der Angehörigen und Klienten der Lebenshilfe-Werkstätten und -Wohnhäuser vertreten“, verspricht sie. „Und wir können garantieren, dass Spenden wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden.“ Das Bezirksteam untersteht direkt der Landesleitung, es gibt fixe Treffen, um Angelegenheiten der Einrichtungen zu regeln. Derzeit etwa stehe dringend die Einrichtung eines neuen Wohnhauses in der Region an.

Zu ihrem Amt gekommen ist Erika Rechberger durch ihr langjähriges Engagement im Namen der Angehörigen der Klienten der Lebenshilfe. Und das schon seit einiger Zeit: Ihre Tochter, heute 35, hat die VS-Integrationsklasse und die Sonderschule in Gresten besucht und arbeitet seither in der Werkstätte Merkenstetten. „Ich habe mir immer gedacht, Menschen mit Behinderung haben so gut wie keine Lobby, sie können sich nicht wehren. Wenn wir nicht für sie sprechen, haben sie keine Stimme.“

„Das Zusammensein und die Feste haben gefehlt“

Gefehlt hätten in der langen Corona-Zeit vor allem das traditionell so gepflegte Zusammensein und die Feste der Lebenshilfe: „Wir sind froh, dass wir wieder zusammen kommen dürfen. Für die Klienten ist es wichtig, wieder ein erweitertes soziales Umfeld zu haben. Und für uns als Bezirksteam ist natürlich auch die Vernetzung wichtig“, sagt Rechberger.

Ein besonderes Anliegen sei dem Bezirksteam das Thema „Lohn statt Taschengeld“. „Die Klienten der Lebenshilfe erhalten für ihre Arbeit in den Werkstätten keinen Lohn, sondern ein Taschengeld. Sie sind ein Leben lang mit den Eltern mitversichert und abhängig von Sozialhilfe“, sagt Rechberger. „Mit einem eigenen Gehalt könnten sie auch eine eigene Pension erhalten.“

