Gelungene Maturaball-Premiere im Wieselburger Gymnasium

Unter dem Titel „Starnight an der Erlaufpromenade“ ging am Samstagabend erstmals der Maturaball des Gymnasiums Wieselburg direkt am Schulgelände über die Bühne. Und die Premiere ist mehr als geglückt und schreit fast nach einer entsprechenden Fortsetzung in den nächsten Jahren. Für die musikalische Unterhaltung sorten RK Musik und DJ Zeus. Unter den Ehrengästen konnte Direktorin Sigrid Fritsch auch Pfarrer Daniel Kostryzcki, Bürgermeister Josef Leitner und Landtagsabgeorndeten Anton Erber begrüßen.

Eröffnet wurde der Ball traditionsgemäß mit einer Polonaise des Jungdamen- und Jungherrenkomitees.

Bilder von der von den Schülerinnen und Schülern gestalteten Mitternachtseinlage.