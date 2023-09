Für Wieselburger Maturanten hieß es zu Schulbeginn: Koffer packen

Am Beginn ihres Abschlussjahres am BG/BRG Wieselburg hieß es für die Schülerinnen und Schüler der 8A und 8B noch einmal Koffer packen. In Begleitung ihrer Lehrerinnen Theodora von Arx, Jutta Hartmann, Elisabeth Salzmann und Christine Überlacker bestiegen insgesamt 36 Schülerinnen und Schüler das Flugzeug nach Barcelona beziehungsweise den Nachtzug nach Rom. Eine Woche lang katalanische Gastfreundschaft bei Gastfamilien genießen und an der Sprachschule die Spanischkenntnisse weiter vertiefen hieß es für die einen, während die anderen in der pulsierenden italienischen Hauptstadt tief in die Römische Antike eintauchten.