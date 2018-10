Der erste Schritt ist getan: Die beiden Künstlerinnen Michaela Gutsjahr und Sabine Seisenbacher, die beide im Gymnasium Wieselburg unterrichten, haben im Rahmen der Tage der Offenen Ateliers zwei ihrer Kunstwerke verlost. Die Spenden in der Höhe von 530 Euro kommen dem Verein „Children of the Mountain - Austria“ zugute.

Im Rahmen der Finissage im Atelier „Schaustall“ wurde das Geld an Projektleiter Helmut Neuwirth übergeben, der selbst immer wieder in die Bergregion Khokling im Osten von Nepal reist, um zu helfen. In erster Linie will der Verein den Kindern im drittärmsten Land der Welt eine elementare Schulbildung ermöglichen und hat sich als Ziel gesetzt, erdbebensichere Schulen zu errichten.

Im Vorjahr hat das Ybbser Schulzentrum diese wohltätige Arbeit unterstützt. In diesem Schuljahr möchte sich nun auch das Wieselburger Gym intensiv mit der Situation in Nepal und der Arbeit des Vereins „Children of the Mountain“ auseinandersetzen. Es sind verschiedene Projekte in Planung, mit denen die Schüler Spenden sammeln möchten - alle mit dem Ziel, den Kindern in Nepal eine Zukunftsperspektive zu geben.