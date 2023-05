Blütenhonig ist Mangelware

In einem verregneten, kalten Frühjahr wie dem heurigen haben nicht nur die Menschen mehr Zeit im Haus verbracht als sonst um diese Jahreszeit. Auch die Bienen in vielen Regionen des Bezirks hatten weniger Ausflugstage. Die Blütenhonig-Ernte ist an vielen Orten im Bezirk daher wenig vielversprechend. Doch die geringe Ernte ist nicht alles, was den Imkern Sorge bereitet. „Die Völker konnten weniger einbringen und haben sich daher nach dem Winter nicht so gut entwickeln können“, erklärt Hermann Höhlmüller, Imker aus Purgstall und Obmann des Imkervereins Purgstall-Oberndorf.

„Der März hat gut begonnen, aber durch den kalten, verregneten April hat sich die Entwicklung der Bienen wieder verzögert, bei manchen sogar zurückgebildet. Und wenn die Bienen nicht genug Nahrung für die Brut einbringen, verbrauchen sie ihre Vorräte“, sagt der Imker. Bienen seien aber im wahrsten Sinne „Arbeitstiere“: „Wenn Bienen nichts zu tun haben, werden sie unruhig. Sie fangen an, sich neue Königinnen zu ziehen und bereiten sich aufs Schwärmen vor. Das kann der Imker dann nur noch durch gezielte Teilung des Volkes verhindern – wenn er das rechtzeitig schafft.“

Gut bestellt ist es, dank regelmäßiger und strenger Kontrollen, mit der Gesundheit der Bienen im Bezirk. „Durch die Kontrollen über den Tiergesundheitsdienst haben wir ansteckende Bienenkrankheiten wie die Faulbrut verhindern können“, sagt Höhlmüller. Bei der Zahl der eingereichten Proben sind wir dank unserer engagierten Imker Spitzenreiter in Niederösterreich.“

Den Honig-Konsumenten gibt Imker Höhlmüller noch einen guten Rat: „Beim Honig aus dem Supermarkt handelt es sich leider oft um gepanschte Produkte, die unter anderem mit Zuckerrohrsirup gestreckt sind. Honig kauft man am besten beim Imker seines Vertrauens. Die Adressen von Imkern aus dem eigenen Ort kann man bei der Gemeinde, auf dem Bauernmarkt oder im Purgstaller Schmankerl-Laden erfahren.“

