Zufrieden zeigt sich Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Spendlhofer aus Gaming mit der Bilanz seiner 27 Wehren, bei denen ab 5. Jänner wieder die Mitgliederversammlungen anstehen. „Wir dürfen uns über immer mehr Zuspruch bei der Feuerwehr freuen. Die Zahl der aktiven Mitglieder steigt stetig. Ein Verdienst vor allem von unserer guten Nachwuchsarbeit“, freut sich Spendlhofer und verweist darauf, dass es in den 14 Jugendgruppen schon knapp 200 Mitglieder gibt. Fast ein Viertel davon ist weiblich. „Bei den Aktiven ist dieser Prozentanteil erst bei knapp über 5 Prozent. Aktuell zählen wir 89 Feuerwehrfrauen.“

Deutlich mehr geworden sind 2019 auch die Einsätze. Vor allem die Einsätze rund um die Schnee-Ausnahmesituation am Hochkar und in Lackenhof im Jänner, sowie die vielen Wassertransporte vor allem im Kleinen Erlauftal und im Melktal haben zu einem deutlichen Anstieg der technischen Einsätze geführt. „Gerade die Trockenheit bringt etliche Wehren im Sommer an ihre Leistungskapazität. Da sind die Gemeinden gefordert, etwas zu tun. Randegg, Wang oder St. Georgen gehen mit gutem Beispiel voran und investieren 2020 in den Ausbau ihres Wasserleitungsnetzes“, weiß Spendlhofer.

Auch die Zahl der Brandeinsätze ist 2019 gestiegen. Drei Großbrände – am 17. März in Göstling (Wohnhaus mitten im Ort), am 13. Mai in Hub-Lehen (Schafbauer) und am 2. August in Wang (Schweinestall) – forderten die Wehren besonders. „Da zeigte sich einmal mehr die gute Zusammenarbeit der Wehren im Bezirk und darüber hinaus“, lobt Spendlhofer.