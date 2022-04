Caritas-Pflegekräfte waren 110.000 Stunden im Ybbstal im Pflegeeinsatz

Region Amstetten (NÖ West – Haag, St. Valentin – Haidershofen, Urltal – St. Peter in der Au, Amstetten): 4 Sozialstationen mit 113 Mitarbeiterinnen leisteten in Summe 90.000 Einsatzstunden und betreuten dabei 640 Kunden. Zurückgelegte Kilometer: 830.000 km.

Region Ybbstal (Waidhofen an der Ybbs, Waidhofen-Zell, Ybbstal - Kematen/Ybbs, Ybbsitz): 4 Sozialstationen mit 117 Mitarbeitern leisteten in Summe 110.000 Einsatzstunden und betreuten dabei 500 Kunden. Zurückgelegte Kilometer: 800.000 km.

Bezirk Melk (Mank, Pöchlarn, Alpenvorland St. Leonhard am Forst, Ybbsfeld – St. Martin am Ybbsfelde): 4 Sozialstationen mit 108 Mitarbeitern leisteten in Summe 86.199 Einsatzstunden und betreuten dabei 541 Kunden. Zurückgelegte Kilometer: 750.000 km.

Bezirk Scheibbs (Purgstall, Kl. Erlauftal – Reinsberg, Scheibbs, Erlauftal – Wieselburg): 4 Sozialstationen mit 87 Mitarbeitern leisteten in Summe 68.053 Einsatzstunden und betreuten dabei 469 Kunden. Zurückgelegte Kilometer: 600.000 km.