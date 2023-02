Stadtgemeinde Wieselburg: Über 120.000 Euro gefördert

40 Photovoltaikanlagen förderte die Stadtgemeinde Wieselburg im vergangenen Jahr mit insgesamt 58.722 Euro. Damit wurden in Summe 380 kWp in Wieselburg verbaut. Aktuell plant die Stadtgemeinde gemeinsam mit der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Amstetten am Dach des neuen Kindergartens in der Getreidestraße eine neue 68 kWp-starke Photovoltaikanlage, die so wie die beiden Anlagen am Messedach (Bild) als Bürgerbeteiligungsmodell finanziert werden sollen. Infos dazu am Wieselburger Gemeindeamt.

Foto: Gemeinde/Archiv