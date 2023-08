Über 3.000 Besucher bei wellenklaenge-Festival in Lunz am See

„Die heurige Saison war äußerst intensiv im positivsten Sinne – voll von Eindrücken, Begegnungen, künstlerischen Erfahrungen und Erkenntnissen durch unsere Konzerte, Workshops und Podiumsgespräche“, resümiert Simon Zöchbauer, der gemeinsam mit Julia Lacherstorfer auch heuer wieder die Intendanz der wellenklaenge übernommen hatte. Und wenn in der zweiten Woche das Wetter nicht immer ganz mitgespielt hat, so freuen sich Zöchbauer und Lacherstorfer, dass „wir bei fast allen unseren Veranstaltungen ausverkauft waren. Das bedeutet, dass wieder über 3.000 Menschen heuer die wellenklaenge in Lunz am See besucht haben“, betonen die beiden, die das heurige Festival ja unter das Motto „Wut und Wandel“ gestellt hatten.

Heuer auch besonders: Insgesamt konnten sieben Auftragskompositionen vergeben werden. „Wir haben damit weitere Impulse für neue Musik gegeben, die von auftretenden Künstlerinnen und Künstlern umgesetzt wurden“, erklärt Lacherstorfer.

Ein Höhepunkt der Festival-Wochen sowohl von der Musik als auch vom Gesamterscheinungsbild, das Abendkonzert „Seengwa“ mit Mamadou Diabate & Percussion Mania auf der Seebühne. Foto: wellenklaengeJulia Geiter

Die Reaktionen auf die Programmgestaltung seien durchwegs positiv gewesen. „Auch die Lichtinstallation im Lunzer Saal mit einem Auftragswerk von Lukas König und Studierenden der Kunst Universität Linz wurde sehr positiv aufgenommen, was uns freut. Man muss schon sagen, dass wir ein sehr offenes, gebildetes und wachsames Publikum haben, das eben unsere zeitgenössischen Strömungen mitmacht und sich auf Neues einlässt und unseren Ideen auch folgt – das ist nicht selbstverständlich und wir sind sehr dankbar dafür“, unterstreichen Lacherstorfer und Zöchbauer.

Für die beiden geht es jetzt mal in den Urlaub. Im Herbst steht eine Feedback-Runde am Programm, bei der sie die heurige Saison reflektieren werden, um Schlüsse für das kommende Jahr zu ziehen. „Eine sehr runde Saison 2023 geht zu Ende. Die Ideen für 2024 sind aber schon wieder in Fülle da und bald beginnen wir wieder mit dem Booking“, freuen sich die beiden schon wieder auf das nächste Jahr.