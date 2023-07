Wieselburger Volksfest: Knapp 35.000 Besucher an fünf Tagen

Von Mittwoch – startend mit dem traditionellen Bieranstich – bis zum abschließenden Familientag am Sonntag stand zum zweiten Mal das Wieselburger Volksfest als eigenständige Veranstaltung ohne Messe am Programm. Dabei wurde heuer gezeigt, dass das Wieselburger Volksfest – gegründet 1928 – also nach 95 Jahren ein Fest für alle ist.

Vom Familienausflug mit Unterhaltungsprogramm und Fahrgeschäften auch für kleinere Kinder, bis hin zum traditionellen Schunkeln in Ludwigs Bierzelt oder Partystimmung in der Party-Arena bei der Halle 2. Vom Kreischen vor der Festivalbühne bei Top Acts wie Nik P. & Band oder Lemo (powered by AK Young) bis hin zu unvergesslichen Partynächten zu angesagten Beats. Vom Adrenalin-Kick bei „Chaos“ und Co. über Schmankerl aus der eingesessenen Moser-Hütte bis hin zur Feuershow auf der Erlauf (powered by Wieselburger Bier).

Fast 100 Stunden Live-Programm

Das nahezu perfekte Volksfestwetter – mit Ausnahme des Samstagvormittags – wirkte sich auch auf den Besuch positiv aus: knapp 35.000 Besucher wurden in den fünf Tagen verzeichnet. Das Wieselburger Volksfest bot heuer ein rund 100-stündiges Programm mit Unterhaltung durch Live Acts und Shows. Dabei ist es dem Veranstalter besonders wichtig, eine gute Mischung aus Tradition und Moderne zu schaffen, die mit viel Liebe zum Detail – wie etwa den Walking Acts – abgerundet wird.

„Wir konnten vielen Besuchern ein schönes Fest bereiten, bei dem das Zusammenkommen, Plaudern und Spaß-Haben im Vordergrund stand. Das Abfeiern beim Volksfest ist meist auch der Auftakt zu Ferien und Urlaub“, freut sich Messedirektor Werner Roher. Gefeiert wurde auch beim Landestreffen von AK und ÖGB Niederösterreich am Samstagvormittag, das in Wieselburg schon zur Tradition wird, ebenso wie der legendäre Bieranstich oder der bestens besuchte Familientag mit freiem Eintritt am Sonntag.

„Die Stimmung und der Besuch haben gezeigt, dass das Volksfest als Volksfestival Potenzial für die Weiterentwicklung hat. Man kann sich jedenfalls schon jetzt auf das Wieselburger Volksfest 2024 freuen“, verspricht Roher.

Sechs Anzeigen wegen Körperverletzung

Relativ wenige Einsätze hatte die Polizei beim Volksfest, auch wenn die Zahl der Anzeigen wegen Körperverletzung auf sechs Fälle gestiegen ist. In allen sechs Fällen, vier davon in der Nacht von Freitag auf Samstag, ist der Täter beziehungsweise auch die Täterin bekannt und wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. „Es waren kleinere Handgreiflichkeiten, wo überall Alkohol im Spiel war. Dennoch größere Raufereien gab es keine am Volksfest und es sind auch keine Unfälle in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Volksfest vorgefallen. Allerdings liegen auch zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigungen auf“, erklärt Günther Feichtegger, Kommandant der Polizeiinspektion Wieselburg.

Dass es relativ ruhig zuging, führt Feichtegger auch auf die sichtbare Polizeipräsenz am Volksfest zurück. „Wir waren tagsüber mit fünf Beamten vor Ort und in der Nacht dank der Unterstützung der Bereitschaftseinheit aus St. Pölten mit jeweils elf Mann“, schildert Feichtegger. Verkehrstechnisch sind allerdings trotz der hohen Frequenz an Krügerlbussen wieder einige Autofahrer unbelehrbar gewesen und mussten ihren Führerschein abgeben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und Freitag auf Samstag hat es in der Region um Wieselburg Schwerpunktaktionen gegeben.

Als nächstes kommen Kristan, die Seer & Stipsits

Die Messeleitung blickt indes bereits wieder nach vorne. Neben den geplanten Herbst-Messen „Schule & Beruf“ (28. bis 30. September), „Bau.Energie.Wohnen“ (20. bis 22. Oktober) und der „Bio Österreich“ (11. und 12. November) stehen im Herbst auch noch drei Eigenveranstaltungen der Messe Wieselburg am Programm: Alex Kristan gastiert mit seinem Programm „50 Shades of Schmäh“ am 14. September, die Seer am 19. November und Thomas Stipsits am 2. Dezember in Wieselburg. Karten erhältlich unter: www.messewieselburg.at/tickets