FH Wieselburg: Campus hat neuen Studiengangsleiter

Nachdem bereits in den beiden Bachelor-Studiengängen „Produktmarketing & Projektmanagement“ und „Agrartechnologie & Digital Farming“ am Campus Wieselburg neue Studiengangsleiter ihre Arbeit aufgenommen haben, übernimmt mit Joachim Traun auch im Master-Studiengang Produktmarketing & Innovationsmanagement eine neue Person diese Aufgabe.

Traun ist für die meisten Studierenden aber kein Unbekannter, war bisher nämlich bereits seit 2020 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Campus tätig und hat seither im Studiengang die Vertiefung „Retail Design & Brand Experience Management“ betreut.

Traun studierte an der Universität Wien Publizistik, Kommunikationswissenschaft und Anglistik und war als freier Journalist und Veranstaltungsmanager im Kulturbereich und in der Medienkompetenzvermittlung tätig. Parallel dazu hing sein Herz über dreizehn Jahre an (Marken)-Erlebnissen, als er Brand Experiences für Unternehmen analysierte und optimierte. „Der Studiengang Produktmarketing und Innovationsmanagement vereint viele meiner Leidenschaften. Daher freue ich mich, dass ich dieses vielseitige Studium in Zukunft maßgeblich mitgestalten kann“, so der designierte Studiengangsleiter.

„Joachim Traun hat im Hearingverfahren seine Kompetenzen sowie große Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit für diese Aufgabe unter Beweis gestellt. Ich freue mich, ihn als Studiengangsleiter im Team zu haben und wünsche ihm in dieser neuen Rolle viel Freude und Erfolg“, so der Leiter der Fakultät Wirtschaft an der FHWN, Thomas Leoni.

