Schreibaktion in Wieselburg: Schriftlos heißt nicht sprachlos

Ob Kindheitserinnerungen, abenteuerlustige Fantasien, humorvolle Anekdoten oder kurze Gedichte: Die Beiträge für das Buchprojekt „Schriftlos heißt nicht sprachlos - (m)eine Geschichte“, welche von Kursteilnehmenden der BhW Basisbildung verfasst wurden, sind vielfältig, bunt und unterhaltsam. Autorinnen und Autoren der Texte sind Menschen, die trotz ihres Schulbesuchs oder Deutsch als Erstsprache kaum lesen und schreiben konnten. Ihre Fortschritte und Erfolge werden in den fertigen Beiträgen sichtbar.

„Dank ihrer Teilnahme an den Basisbildungskursen können sie verschriftlichte Sprache nicht nur zum Schreiben ihrer Einkaufszettel verwenden, sondern um ihre literarischen Ideen zu Papier zu bringen“, zeigt sich BhW-Niederösterreich-Geschäftsführerin Therese Reinel erfreut.

Bei einer Lesung aus den gesammelten Werken wurden außerdem drei Tablets unter den Teilnehmenden verlost. Eines davon nahm die Wieselburgerin Sarah Huber freudestrahlend entgegen.

Der Band „Schriftlos heißt nicht sprachlos“ wurde bereits zum dritten Mal von der Zentrale Beratungsstelle für Basisbildung und Alphabetisierung herausgegeben. Insgesamt 112 Texte wurden im Zuge dieser Aktion eingereicht. Das Verfassen der kreativen, humorvollen und teils nachdenklich stimmenden Geschichten war für die Autorinnen und Autoren nicht selbstverständlich.

Lernen und Kreativität auf verschiedenste Art fördern

„Obwohl Menschen in der schriftlichen Sprache nicht sattelfest sind, haben sie dennoch viel zu sagen. Sie sind nicht weniger eloquent und ausdrucksfähig als andere“, ist Sonja Muckenhuber überzeugt und ergänzt: „Das sind oft sehr aussägekräftige Texte, weil sich die Teilnehmenden täglich intensiv mit der Sprache befassen.“

Auch BhW-Basisbildungstrainerin Elisabeth Arzberger blickt stolz auf das Endprodukt der Schreibaktion: „Es freut mich, dass wir in den Schulungen die Möglichkeit haben, das Lernen und die Kreativität der Teilnehmenden auf verschiedenste Arten zu fördern. Ich finde es sehr schön, nicht nur den Arbeitsprozess begleiten zu dürfen, sondern nun auch die Ergebnisse in Form eines Buches in den Händen halten zu können.“

