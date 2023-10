Wieselburg: Neuer Besucherrekord bei „Schule & Beruf“-Messe

Über 150 Aussteller präsentierten an den drei Messetagen einen umfassenden Überblick über vielfältige Karrieremöglichkeiten. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Messehallen wurde am Freitag auch geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Ausbildungsstätten das umfangreiche Angebot vor Augen geführt. „Unser Ziel ist es, Menschen jeden Alters für Aus- und Weiterbildung zu begeistern und ein erfüllendes Berufsleben zu ermöglichen, das Freude bereitet“, betonte Messedirektor Werner Roher.

Erstmals bot die Messe Wieselburg gemeinsam mit der Arbeiterkammer NÖ heuer ein Angebot für die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Volksschulklassen sowie der ersten und zweiten Klassen der Mittelschule. Unter dem Motto „Berufe zum Angreifen“ konnten die Kids in verschiedensten Workshops schon einmal erste Kontakte mit der Berufswelt knüpfen.

Neben der eigentlichen Zielgruppe, den Kindern der Oberstufen, setzte die Messe heuer auch mit dem „Karriere-Punkt“ einen Schwerpunkt für erwachsene Auf-, Um- und Einsteiger.

Wie bedeutend die Messe Wieselburg für den Arbeitsmarkt ist, führte Kurt Steinbauer, Leiter der AMS-Geschäftsstelle in Zwettl aus: „ Der Arbeitskräftemangel ist aktueller denn je Thema, uns gehen die Arbeitskräfte aus.“ Deshalb sei es wichtig, dass die Kinder so früh wie möglich die verschiedenen Berufsformen kennenlernen, erläuterte auch Robert Hörmann von der AKNÖ.

Dass die Lehre in den vergangenen Jahren wieder an Image gewonnen hat, darüber berichtete Andreas Kandiola von der Wirtschaftskammer NÖ: „In Niederösterreich gibt es 1.800 Lehrstellen, 1.300 davon könnten sofort besetzt werden. Handwerk hat in Österreich immer noch goldenen Boden. Eine gute Lehre öffnet einem jede Tür.“ Aufgrund des Klimawandels werden für den Ausbau von erneuerbaren Energien vermehrt Fachexperten benötigt, betonte Nationalratsabgeordneter Alois Schroll: „Dieser Zweig wird in Zukunft wichtiger denn je, deshalb müssen wir in diese Lehrlingsausbildung investieren.“

Die Messe Wieselburg bietet für alle jungen Menschen eine Plattform, um berufliche Weichen zu stellen. „Diese Messe ist für die Region unglaublich wichtig“, sagte Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger in Richtung Werner Roher und dankte ihm als Messeverantwortlichen für die richtungsweisende Veranstaltung. „In der heutigen Zeit haben die jungen Menschen so viele Möglichkeiten wie nie zuvor, egal ob sie den klassischen Bildungsweg nehmen oder ein Gymnasium oder eine berufsbildende höhere Schule besuchen“, meint Hanger und wünscht sich eine Gleichstellung von Meister und Master.