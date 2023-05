Zusammenlegung der Sonderschulen? Derzeit „nur ein Gedanke“

Die Idee eines neuen Schulcampus in Scheibbs im Zuge einer Aussiedlung von Volks- und Sonderschule aus dem derzeitigen Gebäude hat auch Diskussionen um den Schulstandort Rogatsboden entfacht. Der Scheibbser Bürgermeister Franz Aigner hätte die Schule Rogatsboden gerne gemeinsam mit der Allgemeinen Sonderschule Scheibbs. Denn beim Gebäude der ASO Rogatsboden besteht ebenfalls Sanierungsbedarf.

Zudem werden beide Schulen seit März 2020 ja von der aus Purgstall stammenden Direktorin Renate Lengauer geleitet. Sind in der ASO Scheibbs aktuell vier Klassen zusammengefasst, sind es in der ASO Rogatsboden sieben Klassen, dazu gibt es für sechs Gruppen auch eine Nachmittagsbetreuung.

Erst am Beginn eines „Ideenfindungsprozesses“

„Das ist alles vorerst nur ein Gedanke und ein Ideenfindungsprozess. Meine gemeinsame Schulleitung hat damit nichts zu tun. In diesem Ideenfindungsprozess ist noch nicht einmal die Bildungsdirektion in irgendeiner Form eingebunden. Da braucht es grundsätzliche Schulkonzepte, die noch in keinster Weise besprochen sind“, erklärt Renate Lengauer und hält jede öffentliche Aussage von Politikern in diese Richtung für vorschnell. Das würde nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Familien verunsichern. „Und das ist nicht gut“, sagt Lengauer.

Einzig definitiv fix sei, dass sowohl in der ASO Scheibbs als auch in der ASO Rogatsboden Raumnot und dringender Sanierungsbedarf herrschen. „Aber da erscheint mir wichtig, dass in diversen Arbeitsgruppen oder Ausschüssen nicht nur über die Schule, sondern vor allem mit den Schulen gesprochen wird“, sagt Lengauer, die ihre persönlichen Visionen, Wünsche, Ideen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in den Medien stehen haben möchte.

"Sanierungsbedürftig - ja, aber ...“

Auch Walter Brandhofer, Obmann der Schulgemeinde Rogatsboden, der alle 18 Gemeinden des Scheibbser Bezirks angehören, hält die jetzigen Aussagen noch für verfrüht. „Da gilt es zuallererst pädagogische Überlegungen abzuklären. Die Schule in Rogatsboden hat ja auch unterschiedliche Lehrpläne als die Sonderschule in Scheibbs. Daher muss man sich die Frage zuerst stellen, macht eine Zusammenlegung schulisch Sinn? Ist es das Beste für die Kinder? Da gibt es sicher manche Für und Wider. Das muss man in Absprache mit allen Beteiligten und vor allem auch der Bildungsdirektion genau abwägen“, sagt Brandhofer.

Dass das zuletzt 1999 größer erweiterte Schulgebäude schon sanierungsbedürftig ist, weiß allerdings auch Brandhofer. Aber auch dazu könne man jetzt noch keine genaueren Aussagen treffen. Das sei auch Sache der gesamten Schulgemeinde.

Die Geschichte der Schule Rogatsboden

Mehr als 100 Jahre lang wurde Rogatsboden als Volksschule geführt, ehe sie 1974 geschlossen wurde.

Von der Sozialarbeiterin des Scheibbser Jugendamtes, Gertraud Huber, kam dann die Anregung, eine eigene Schule für schwerstbehinderte Kinder zu schaffen. Der damalige Bezirksschulinspektor Josef Kleebinder nahm sich dieser Idee an und gründete 1975 die Schule Rogatsboden. Die Schule Rogatsboden war von Beginn an ganz eng mit dem Namen Günter Kogler verbunden, der auch von 1975 an als Schulleiter agierte. Damals hat man mit drei Klassen begonnen.

Aus Sorge um die Schulabgänger wurde 1977 ein Verein ins Leben gerufen, dem besonders die nachschulische Betreuung behinderter Menschen ein Anliegen war. Zwei Jahre später wurde der Verein in eine Sektion der Lebenshilfe NÖ umgewandelt.

1981 wurde die Schule selbstständig.

Seit 1. März 2020 leitet die Purgstallerin Renate Lengauer die Schule Rogatsboden.

Aktuell werden in sieben Klassen 34 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

