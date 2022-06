Bildung Zwei neue Schulrätinnen aus Gresten

Bürgermeister Harald Gnadenberger, die Schulleiterinnen Gabriela Oelmann (Volksschule) und Manuela Schrittwieser (Musikmittelschule) und Bürgermeister Erich Buxhofer (von links) gratulierten den beiden neuen Schulrätinnen Anneliese Raab (links) und Monika Hackl mit Blumen. Foto: Hans Karner

V ier Wochen bevor sich das Schuljahr sich dem Ende zuneigt, gab es in der Volksschule Gresten Grund zum Feiern: Monika Hackl und Anneliese Raab erhielten in Würdigung ihres langjährigen und engagierten pädagogischen Wirkens in Elementarbereichen vom Bundesministerium für Bildung den Berufstitel „Schülrätin“ verliehen.