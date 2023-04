Scheibbser Bildungseinrichtungen: „Es ist einiges zu tun“

„Heuer wird das Jahr der Entscheidungen, wie es mit unseren Bildungseinrichtungen weitergeht. Dabei muss uns klar sein, dass wir vieles neu denken müssen – und das durchaus entkoppelt vom Stadtentwicklungskonzept, auch wenn dieses in gewisse Überlegungen hineinspielen wird. Aber die Vorhaben im Bildungsbereich werden uns in den nächsten Jahren auch viel Geld kosten. Sind wir froh, dass wir zuletzt gespart haben, damit wir uns diese Investitionen wieder leisten können“, betont Bürgermeister Franz Aigner (ÖVP) und versucht damit auch die teils doch etwas harsche Kritik von Bildungsgemeinderätin Barbara Schagerl am „Sparkurs“ der Gemeinde bei den Bildungseinrichtungen zu entkräften.

Beim Blick auf die einzelnen Bildungsbereiche zeigt sich aber tatsächlich, dass an etlichen Standorten Handlungsbedarf besteht. Ein Überblick:

Der Kindergartenbereich.

Scheibbs verfügt über zwei Kindergärten mit insgesamt sechs Gruppen, wo aktuell über 120 Kinder von 19 Betreuerinnen – davon vier Elementarpädagoginnen – betreut werden. Der viergruppige Kindergarten Flecknertorgasse, der rund 50 Jahre alt ist und 2019 außen generalsaniert worden ist, soll nun auch innen generalsaniert werden. „Die Einrichtung ist zum Großteil schon 35 Jahre alt“, berichtet Barbara Schagerl. „Der Planungsauftrag für die neue Einrichtung ist schon draußen. Da wird sich noch heuer, spätestens 2024, etwas tun“, erklärt Bürgermeister Franz Aigner.

Etwas anders ist die Situation im zweigruppigen Kindergarten Feldgasse. Dort ist man bis auf die Schalldämmung zwischen den beiden Gruppenräumen und einem Lock im Gartenzaun zur SMS hinüber sehr zufrieden. Allerdings auch dieser ist schon 30 Jahre alt. „Wir müssen hier ohnehin Überlegungen anstellen, wie wir die künftigen neuen gesetzlichen Anforderungen an die Kindergärten inklusive kleineren Gruppengrößen und einer Betreuungsmöglichkeit für Zweijährige ab September 2024 bestens bewältigen“, sagt Schagerl und führt einen zusätzlichen Bedarf von zwei Gruppen an. „Es gibt hier Überlegungen für einen zweigruppigen Zubau beim Kindergarten Feldgasse, aber das muss man auch im Gesamtkontext mit den Überlegungen bei den Schulen sehen“, erklärt Bürgermeister Franz Aigner.

Die Volks-, Sonder- und Sportmittelschulen.

Die größte „Baustelle“ bei den Bildungseinrichtungen. Das 137 Jahre alte Schulgebäude, in dem neben den zwölf Volks- und Sonderschulklassen (rund 200 Schüler) auch noch die Nachmittagsbetreuung und die Musikschule untergebracht sind, platzt aus allen Nähten. „Neben dem generellen Sanierungsbedarf des Gebäudes sind auch alle Räumlichkeiten weit entfernt vom heutigen Standard einer modernen Schule“, sagt Barbara Schagerl, die selbst Volksschullehrerin in der VS Wieselburg ist.

Dahingehend gibt es jetzt auch schon konkrete Überlegungen in Verbindung mit einem Neubau der Sportmittelschule. Erste Gespräche über einen neuen Bildungscampus gab es bereits vor drei Jahren. „Wenn wir damals konsequenter gewesen wären, könnten wir heute schon viel weiter sein und hätten vor allem auch mit dem Lehenhof-Areal ganz anders planen können“, kritisiert SPÖ-Stadtrat Johann Huber. Und auch BUGS-Gemeinderätin Susanne Engelmayer wünscht sich mehr Dynamik seitens der Gemeinde: „Wir müssen künftig mehr agieren als nur reagieren.“

Genau das will auch Bürgermeister Franz Aigner. Am 10. Mai wird eine Standortkommission des Landes nach Scheibbs kommen, um zwei mögliche Standorte für einen neuen Bildungscampus unter die Lupe zu nehmen. Einer ist im Bereich des Lehenhof-Areals (hinter der Stocksportanlage), ein anderer beim Freizeitzentrum (Bereich Tennisplätze/Trainingsplatz). „Dorthin könnten wir die Sportmittelschule dann in ein neues Gebäude übersiedeln und gleichzeitig das aktuelle SMS-Gebäude für Volks- und Sonderschule nutzen. Wobei es im Bereich der Sonderschule auch die Überlegung gibt, die Schule Rogatsboden in die Sonderschule Scheibbs zu integrieren. Beide Schulen haben ja mit Renate Lengauer auch dieselbe Leiterin“, erklärt Aigner.

Das Poly Scheibbs.

Grundsätzlich ist das Poly-Gebäude das neueste Gebäude aller Bildungseinrichtungen in Scheibbs und daher wäre der eigentliche Handlungsbedarf hier nicht so groß. Allerdings hat bereits am 1. März eine Schulkommission des Landes das Poly besucht. Mit dem Ergebnis, dass die allgemeinen Raumerfordernisse nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen und zu gering sind. Es fehlen ein Mehrzweckraum, ein Lernbüro und eine Klasse. Auch die Schulküche und die WC-Anlagen seien zu klein.

Die Lösung dafür könnte mit der Übersiedelung der Volksschule einhergehen. Dann wären im aktuellen Volksschulgebäude, das direkt gegenüber dem Poly liegt, Räumlichkeiten frei, die vom Poly genutzt werden könnten.

Auf die Scheibbser Gemeindemandatare kommt jedenfalls viel Arbeit im Bildungsbereich zu – und noch viel mehr Investitionen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.