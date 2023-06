„Nur gemeinsam sind wir stark“

Im Kindergarten sowie der Volksschule Lunz drehte sich im zweiten Semester des heurigen Schuljahres alles um die vier Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde. Mit dem Projekt in Form von „Elemente-Tagen“ wurde den Kindern die Wichtigkeit der Elemente spielerisch vermittelt. Bei verschiedenen Stationen und gemeinsamen Ausflügen zur Feuerwehr, der Biologischen Station, der Firma E-Werk Schwaighofer und der Firma Seiringer in Wieselburg konnten die Kinder so gemeinsam lernen, experimentieren und staunen.

Zum Abschluss des umfangreichen Projekts stand vergangenen Freitag im Lunzer Saal das „Elemente-Theater“ auf dem Programm. Die Vorschulkinder des Kindergartens und die Kinder der 1. Klasse Volksschule schlüpften dabei in verschiedene Rollen, um auf der Bühne zu zeigen, welch große Bedeutung das Zusammenspiel der vier Elemente hat.

„1,2,3 und 4 - der Bildungscampus-Lunz sind wir“

Die kleinen und großen Gäste, die das Theater mit Begeisterung beobachteten, erlebten am Freitagvormittag außerdem die Premiere des Bildungscampus-Songs, welcher von Kindergartenleiterin Sigrid Holzgruber und Lehrerin Katrin Lechner getextet wurde. Lunzer Lehrkräfte und Pädagoginnen lieferten weitere Ideen für das Lied, welches die Zusammenarbeit und das Miteinander der Lunzer Bildungseinrichtungen in den Fokus stellt. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die Großen um die Kleinen kümmern, Verantwortung übernehmen und wie mit- und voneinader gelernt wird. Genau dieses Fördern von sozialen Kompetenzen, Teamgeist, Kreativität und Wertschätzung anderen gegenüber ist unserer Meinung nach einer der wichtigsten Bildungsaufträge. Unser Bildungscampus-Song soll diese Idee von nun an auch als hörbares Zeichen nach außen tragen“, sind sich Direktor Thomas Holzgruber und Kindergartenleiterin Sigrid Holzgruber einig.