Schmalzl ist neuer Direktor der Musikmittelschule in Blindenmarkt

Der Steinakirchner Ulrich Schmalzl ist seit 1998 an der Schule in Blindenmarkt und war größtenteils in den Musikklassen und in der polytechnischen Schule tätig. Seine Ziele für seine neue Aufgabe formuliert er so: „Ich möchte einen Ausgleich zur in den Vordergrund rückenden Digitalisierung schaffen. Mir ist die Förderung von manuellen Fähigkeiten, die Sensibilisierung aller Sinne und motorischen Anlagen sehr wichtig.“ Traditionell arbeitet die NMS stark mit den Blindenmarkter Herbsttagen zusammen. „Zurzeit sind 23 Schüler aus den Musikklassen an der Produktion ‚Emil und die Detektive‘ beteiligt. Ich möchte die Kooperation mit den Herbsttagen wieder intensivieren“, erklärt Schmalzl, der die Schule als Lernort zum Wohlfühlen sieht.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.