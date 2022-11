Großes Besucherinteresse am ersten Messetag

120 Aussteller aus der Bio-Branche präsentieren auf der "Bio Österreich" in Wieselburg ihre Produkte und neuesten Innovationen - von Lebensmittel, über Kleidung bis hin zu Bio-Verpackungen. Dazu gibt es auch Informationsstände unter anderem von Bio Austria für Konsumenten und Produzenten und jede Menge Vorträge, Diskussionen, Produktpräsentationen und Modeschauen im Rahmenprogramm.

"Gratulation - Bio ist im Mainstream gelandet", meinte Food-Trend-Expertin Hanni Rützler in ihrem Referat und ermutigte die Bio-Branche, jetzt neue Visionen zu entwickeln. "Jetzt heißt es, sich von der biologischen Landwirtschaft zur biologischen Kreislaufwirtschaft hin zu entwickeln. Von den traditionellen Produkten zu den Produktinnovationen. Und vom Einzelkämpfer zum aktiven Netzwerker zu werden", betonte Rützler.

Das bestätigte auch Johannes Gutmann und bedankte sich deshalb bei der Messe Wieselburg, die der Bio-Branche diese Plattform gibt. "Wir sind von anfänglichen Spinnern mittlerweile zu Winnern geworden. Dabei darf es aber kein richtig oder falsch zwischen bio und konventioneller Produktion geben. Wir brauchen alle. Jeder soll das produzieren, was er am besten kann. Und gerade diese Messe zeigt dies auch in der Bio-Branche auf. Präsentieren wir uns innovativ und gemeinsam, dann werden wir auch in Zukunft erfolgreich sein", ist Gutmann überzeugt.

Im persönlichen Gespräch zwischen Konsumenten und Produzenten Vertrauen schaffen. Das sei eine der wichtigsten Aufgaben dieser Messe, ist auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf überzeugt. "Niederösterreich ist Bio-Weltmeister. Wir haben über 600 Bio-Betriebe, die Hälfte der Bio-Ackerflächen liegt in unserem Bundesland. Und jeder ist überzeugt, von dem, was er macht. Das zeichnet die Bio-Branche aus. Und daher bin ich sicher, dass Bio weiter funktioniert", sagt Pernkopf.

Die Messe ist auch noch am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet (www.bio-oesterreich.at/messe).

Vier von acht Bio-Produkten des Jahres kommen aus NÖ

Seit fünf Jahren prämiert die Messe Wieselburg gemeinsam mit der Fachzeitschrift Biorama im Zuge der Bio Österreich auch die Bio Produkte des Jahres. Eine Experten-Jury holte aus 60 Nominierungen acht Bio Produkte des Jahres 2023 hervor. Dabei gingen vier der acht Preise an niederösterreichische Betriebe.

Kategorie „Farm & Craft – Niederösterreich“: Frischer Bio Sauerteig-Pizzateig mit Ur-Dinkel und Einkorn von Kornelia Urkorn GmbH, Sollenau: In dem frischen Bio Urkorn Pizzateig von KORNELIA steckt der volle Geschmack und die ganze Kraft regionaler Ursorten. Ein Feel-Good-Food, das für ein gutes Bauchgefühl und für eine nachhaltige Umwelt sorgt.

Kategorie „Beverages – Getränke und Drinks": TONIC WATER Lavendel von Echt vom Land, Mank: Echt vom Land verbinden traditionelles und modernes so wurde ein Bio TONIC WATER Lavendel kreiert. Ein Auszug aus der gelben Enzianwurzel, verfeinert mit dem eigenen Lavendel ist ein spritzig-frisches Geschmackserlebnis ganz nachhaltig, echt ursprünglich und natürlich Preisgekrönt.

Kategorie „BIO AUSTRIA": DA`BIOLUPI – Der 1. BIO AUSTRIA Lupinenkaffee von Dunkelsteiner Rösthaus, Hafnerbach: Der heimische Lupinienkaffee ist der wohl allerbeste Ersatzkaffe den es gibt. Der Geschmack ist zum Verwechseln ähnlich und darüber hinaus ist er eiweißhaltig und von Natur aus koffeinfrei.

Kategorie „Garten – Alles für den Bio-Garten": Herbios-Vertikalbeet Natur von Herbios Vertikalgarten GmbH, Maria Anzbach: Herbios-Vertikalbeete sind hochwertige, regional verarbeitete, vertikale Anbausysteme aus Lärchenholz und Edelstahl für essbare Pflanzen. Kombiniert mit Bio-Vertikalbeeterde und Bio-Pflanzen sowie einer optionalen automatischen Bewässerung, ergibt sich ein pflegeleichter Bio-Garten, der auf Balkon und Terrasse einen echten Mehrwert bietet.

Näheres zu allen Preisträgern unter https://www.biorama.eu/ausgezeichnet-das-sind-die-bio-produkte-des-jahres-2023/

Imker des Jahres kommt aus Waidhofen/Ybbs

Im Zuge der Bio-Messe wurden erstmals auch die Honigwaben in Gold vergeben. "Das war auf vielfachen Wunsch der Imker, die damit schon im Weihnachts- und Wintergeschäft mit ihren Prämierungen marketingtechnisch werben können", weiß Moderator und Biorama-Herausgeber Robert Weber.

Insgesamt war es die 21. Honigprämierung in Wieselburg unter dem Juryvorsitz von Landesimkerverbandsobmann Josef Niklas. 1.284 Proben von 622 verschiedenen Produzenten aus allen Bundesländern und dem benachbarten Ausland waren heuer eingereicht worden. Dabei hatte es heuer auch drei neue Kategorien (Gebirgshonig, sonstige reinsortige Honige und Honig-Tauhonig) gegeben. Von den 19 Goldenen Honigwaben gingen jeweils zwei an die Bundesländer Wien, Tirol und Vorarlberg, vier in die Steiermark und gleich sieben Auszeichnungen nach Niederösterreich. Und zum Drüberstreuen kommt auch der "Imker des Jahres 2022" aus Niederösterreich: Gertraud und Franz Aigner aus Waidhofen/Ybbs dürfen sich über diesen Titel freuen.

Der Bezirk Scheibbs darf drei erfolgreiche Imker-Produzenten bejubeln: Laurentia Blamauer aus Göstling holten die Goldene Honigwabe mit ihrem Blütenhonig, Leopold Hörhan aus Purgstall mit dem Hollerlütenmet und Karin Watschka mit ihrem Eisenstraße-Met.

