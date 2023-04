„Trost und Rat“ bei Resetarits-Lesung in Scheibbs

Am Sonntag, 30. April, liest Ernst Schagerl um 15 Uhr im Stadtcafé sciBBes in Scheibbs wieder aus der Biografie „Ich lebe gerne, denn sonst wäre ich tot“ von Willi Resetarits.

Dieses Mal geht es um Günter Brödels Abschied, um den Ruhestand der Kunstfigur Ostbahn-Kurti, um die Flüchtlingsarbeit im Integrationshaus sowie um die neue Resetarits-Heimat in Floridsdorf.

Nach einer Sommerpause wird Ernst Schagerl seine Lesereihe im Herbst mit einem vierten Teil fortsetzen. Bis dahin „passt’s auf, sat’s vuasichtig - und losst’s eich nix g’foin!“ – um es mit Worten von Willi Resetarits auszudrücken.

Der Todestag von Willi Resetarits jährte sich am 21. April zum ersten Mal. Resetarits kam 1948 als kroatischer Burgenländer in Stinatz zur Welt. Er ist eine österreichische Legende. Schon als Gymnasiast gründete er erste Bands. Mit den Schmetterlingen gelang ihm in den 70er-Jahren der Durchbruch. In den frühen 80er-Jahren schlüpfte er in die Rolle des Ostbahn-Kurti, stieg zur Kultfigur auf und veränderte die österreichische Rockmusik.

Willi Resetarits hat über viele Jahre die Radiosendung „Trost und Rat“ auf Ö1 moderiert, bei der Ernst Schagerl einige Male zu Gast war.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.