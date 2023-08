35 Jungbläser musizierten eine Woche lang in Scheibbs

In den Räumen der Sport-Mittelschule Scheibbs haben 35 junge Musikerinnen und Musiker eine Woche lang in Gruppen und gemeinsam musiziert und ein abwechslungsreiches Programm für das Abschlusskonzert am Freitag einstudiert.

Heuer wurde erstmals auch das „BlaMini-Camp“ abgehalten, das sich an die Jüngsten gerichtet hat, die ihr Instrument erst seit Kurzem lernen und das erste Mal in einem größeren Ensemble zusammengespielt haben. Das Projekt wurde von Thomas Karner-Vogel und David Pöchlauer geleitet, und beim Abschlusskonzert konnten die zwölf jungen Musikerinnen und Musiker zeigen, was selbst die Jüngsten innerhalb einer Woche zustande bringen können.

„Es ist eine große Leistung, dass eine Gruppe, die aus 8- bis 14-Jährigen mit unterschiedlichem Können besteht, innerhalb einer Woche ein komplettes Konzertprogramm und zusätzlich noch Ensemble-Stücke erlernt, einstudiert und gemeinsam aufführt“, lobt Bezirksjugendreferent Siegfried Rabl von der Stadtkapelle Scheibbs.

Große Unterstützung für das BlaMu-Camp kam von der Sparkasse Scheibbs als Exklusiv-Sponsor. Kulinarisch verwöhnte das Gasthaus Schagerl die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.