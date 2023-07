Bezirksmusikfest: 900 Musikanten spielten in Lunz am See auf

Nach 20 Jahren war der Musikverein Lunz am See wieder Austragungsort des Bezirksmusikfestes. Doch das war noch nicht Grund genug, obendrauf feierten der Musikverein sein 70-jähriges und die Musikkapelle das 120-jährige Jubiläum.

900 Musikanten von 18 Kapellen kamen am Samstag in das Bergsteigerdorf, um sich der Blasmusikbewertung zu stellen. Zahlreiche Ehrengäste konnten nach dem Eintreffen beim Festakt im Festzelt dabei sein, wie sich alle 900 Musikanten gemeinsam mit dem Marsch „Dir zum Gruß" auf das musikalische Wochenende einstimmten.

Danach folgten die Worte der Ehrengäste. Bezirksobmann der BAG Scheibbs Werner Pitzl betonte: „Zwei Jahre lang dauerten die Vorbereitungen für dieses Fest. Danke an alle, die zum Gelingen des Festes beitragen. Gerhard Schnabl, Landesobmann Stellvertreter des NÖBV, gratulierte zum Jubiläum und dankte ebenfalls dem Kommando des Gastgeber-Musikvereines Lunz am See für die Organisation des Festes. Nationalratsabgeordneter Georg Strasser lobte die tolle Jugendarbeit, die in den Musikschulen und Musikvereinen geleistet wird. „Ich danke allen Musikvereinen, die sich hier beteiligen“, meinte Bezirkshauptmann Johann Seper in seiner Ansprache und wünschte den Musikanten für den Wettbewerb toi, toi, toi.

Bei der anschließenden Marschmusikbewertung wurde die hohe Qualität der Kapellen besonders deutlich. Denn gleich 12 Kapellen traten in der Stufe D an. Der Musikverein Randegg und der Musikverein Reinsberg traten in der höchsten Kategorie, in der Stufe E an. Die Randegger erhielten für ihre Performance 94,5 von 100 möglichen Punkten, dicht gefolgt von den Reinsbergern mit 91 Punkten.

Alles in allem war es für die Teilnehmer ein erfolgreicher Bewerb, gefeiert wurde bis weit in die Nacht hinein.

Viele Besucher fanden sich auch am Sonntag beim Festgottesdienst im Festzelt ein. Danach gab es einen zünftigen Frühschoppen. Mit dem Auftritt von Valdo Kumpan und Schnopsidee klang das musikalische Jubiläumswochenende in Lunz am See aus.