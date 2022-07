Blasmusik Die Musikanten vom Ötscher-Dorf

Unter der Leitung von Kapellmeister Ernst Egger spielen die Musiker der Trachtenmusikkapelle Lackenhof im September bei der Eröffnung des neuen Vereinshauses groß auf. Foto: TMV Lackenhof

S eit 101 Jahren sorgt die Trachtenmusikkapelle in Lackenhof für Unterhaltung. Die Eröffnung des neuen Vereinshauses steht am 17. September an.