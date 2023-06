Gresten: Zwei Kapellen – ein gemeinsames Konzert

Vollbild

FB

Die beiden Obfrauen Barbara Menholz (links) und Katharina Grabner begleiteten durch den gelungenen Abend „Musikantenfreundschaft“, der diesmal die Grestner Stocksporthalle zum Klingen brachte. Unter den vielen Besuchern waren auch Gresten-Lands Vizebürgermeister Herbert Leichtfried mit Gattin Helga, Oberst Michael Fuchs in Begleitung von Gertrude Pfeiffer, die Familie Heigl-Puchebner sowie Bürgermeister Harald Gnadenberger (von links), der selbst auch als Blasmusiker aktiv mitwirkte. Kapellmeisterin Maria Fuchsluger voll in Aktion. Die musikalische Leitung des Konzertes lag weiters in den Händen von Thomas Karner-Vogel, Philipp Osanger und Wolfgang Wieser. Auch Pfarrer Franz Sinhuber ließ sich das Gemeinschaftskonzert nicht entgehen.

1 /4