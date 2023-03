Neues Duo an der Spitze der Ortskapelle Gresten

Bei der Generalversammlung des Musikvereines Ortsgruppe Gresten kam es zu einem Wechsel an der Spitze.

Der langjährige Kapellmeister Martin Grabner übergab die musikalische Leitung der Kapelle an Maria Fuchsluger und Wolfgang Wieser. „Ich habe schon vor drei Jahren diesen Schritt für mich angekündigt“, betont Grabner, der dem Verein als aktives Mitglied erhalten bleibt.

Pfarrer Franz Sinhuber und Bürgermeister Harald Gnadenberger sowie Vizebürgermeister Herbert Leichtfried (Landgemeinde) und der stellvertretende Bezirksobmann der BAG-Scheibbs Rudolf Füsselberger dankten dem scheidenden Kapellmeister für seinen mehr als 20-jährigen vorbildlichen Einsatz. Schon 1994 wurde ihm das Landesabzeichen in Gold, 2005 die Dirigentennadel in Bronze, 2005 in Silber und 2011 in Gold verliehen.

Der scheidende Kapellmeister Martin Grabner erhielt die Ehrennadel in Gold. Foto: Hans Karner

Im vergangenen Jahr feierte der 61 Musiker starke Vereine sein 150. Jubiläum. Obfrau Katharina Grabner und Martin Grabner zogen dahingehend ihre Bilanz. „Die Veranstaltungen in unserem Jubiläumsjahr waren allesamt sehr erfolgreich, es ist einfach alles optimal gelaufen“, betont Martin Grabner. Und auch heuer steht wieder ein Jubiläum für die Musiker an, denn am Nationalfeiertag jährt sich zum 50. Mal, dass bei der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs ein Proponentenkomitee unter dem späteren Obmann Johann Buber sen. und zwölf Mitunterzeichnern die Gründung eines „Blasmusikvereines der Ortskapelle Gresten“ einreichte.

Schon am 3. Dezember 1973 wurde dieses Ansuchen von der NÖ-Sicherheitsdirektion positiv beschieden. Damals übergab Kapellmeister Karl Wachauer sen. an Anton Flatzelsteiner diese Funktion.

Daten und Fakten zur Ortskapelle Gresten

Musiker: 61 Musiker/innen davon 33 Jungmusiker (unter 30 Jahren), 4 Marketenderinnen, 8 Musikschüler sind für de MV in Ausbildung

61 Musiker/innen davon 33 Jungmusiker (unter 30 Jahren), 4 Marketenderinnen, 8 Musikschüler sind für de MV in Ausbildung Probenanzahl: über 40 Proben und 37 Auftritte

über 40 Proben und 37 Auftritte Aufführungen: 37 (mit kirchlichen Feierlichkeiten), 9 sonstige Anlässe, 14 Begräbnisse, sowie eigene Konzerte und Veranstaltungen.

37 (mit kirchlichen Feierlichkeiten), 9 sonstige Anlässe, 14 Begräbnisse, sowie eigene Konzerte und Veranstaltungen. Neuer Vorstand: Obfrau: Katharina Grabner, Stellvertreter: Gerhard Osanger, Herbert Sonnleitner; Kapellmeister: Maria Fuchsluger, Wolfgang Wieser; Stabführer: Peter Rechberger, Stv.: Christoph Mayr; Kassier: Gertraud Leichtfried, Stv. und Medienreferent: Christian Wieser; Stv.: Elisabeth Grabner; Schriftführer: Peter Rechberger, Stv. Christian Wieser, Barbara Rottenschlager; Jugendreferent: Caroline Wieser, Stv.: Stefanie Leichtfried; Archivar: Andreas Wieser, Stv.: Karin Leichtfried, Christian Hinterleitner; Trachtenarchivar: Eva Wieser.

