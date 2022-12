Ortskapelle Gresten: Wunschkonzert mit Niveau

Werbung

Obfrau Katharina Grabner konnte diesmal in der voll besetzten Kulturschmiede den begeisterten Zuhörern den „Innerberger Dreigesang“ mit Christian Hartl, Raphael Kühberger und Petra Rumpl sowie die Musiker der Ortskapelle unter den Kapellmeistern Martin Grabner und Wolfgang Wieser sowie Kapellmeisterin Maria Fuchsluger vorstellen. In launiger Form vermittelten diesmal Barbara Leichtfried und Andreas Lechner die vielen Wünsche. Anhaltenden Beifall gab es bei den Wunschprogrammstücken „Da Summa is aussi“ des Innerberger Dreigesanges und bei der „Austria Ouverture“ der Musikerinnen und Musiker der Ortskapelle.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.