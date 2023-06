Zwei Nächte voll Musik

Für Freunde der Blasmusik war das vergangene Wochenende in Purgstall wahrlich ein ereignisreiches: Noch nie waren zwei hochkarätige Blasmusik-Events an aufeinanderfolgenden Tagen geboten worden. Heuer veranstaltete die Werkskapelle Busatis neben der Langen Nacht der Blasmusik mit drei Musikkapellen auch die Nacht der Musik mit Big Band Sound. Am Freitagabend boten der Musikverein Gaming, der Musikverein Purgstall und die Werkskapelle Busatis am Kirchenplatz traditionelle und moderne Blasmusik und ließen mit einem abschließenden gemeinsamen Konzert den Kirchenplatz erbeben. Am Samstagabend verwöhnten die Band ohne Namen und die TZ Big Band aus Ybbs die Ohren des Publikums mit Swing und einem Glenn Miller Special.

Fetter Sax-Sound kam von der TZ Big Band. Foto: Karin Katona, Karin Katona