34. Operettenspiele mit Wieselburger Darstellerin erfolgreich eröffnet

Freude und Stolz waren Intendant Michael Garschall ins Gesicht geschrieben, als er am Freitagabend zum 34. Mal die Blindenmarkter Herbsttage eröffnete und zahlreiche Ehrengäste begrüßen konnte: Die Grand Dame der Blindenmarkter Operettenfestspiele Hilde Umdasch (Präsidentin der Förderer der Herbsttage Blindenmarkt), die bekannte Kammersängerin Adele Haas, den Vorstandsvorsitzenden der Umdasch Group Wolfgang Litzlbauer als Hauptsponsor und natürlich eine Reihe namhafter Politiker, wie etwa Landtagspräsident Karl Wilfing, und zahlreiche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus der Region. Den langjährigen (seit Kurzem außer Dienst stehenden) Ortschef von Blindenmarkt, Franz Wurzer, ernannte Garschall zum achten Ehrenmitglied der Herbsttage.

Und eines war an dem betörenden Abend schnell klar - mit „Eine Nacht in Venedig“ kann das hochkarätige Blindenmarkter Operettenensemble rund um die Solisten Lena Stöckelle, Clemens Kerschbaumer und Martin Mairinger unter Dirigent Kurt Dlouhy auch heuer das Publikum verzaubern. Mit von der Partie ist auch die aus Wieselburg stammende Musicaldarstellerin Emilia Heigl, die in Blindenmarkt ihre Liebe zur Operette entdeckt hat und es sehr genießt in heimatlichen Gefilden auf der Bühne zu stehen. Mit dem 15-jährigen Konstantin Palme, der schon einige Jahre im Chor der Herbsttage mitsingt, zeigte ein weiterer Wieselburger sein Talent auf der Bühne. Alles in allem ein kurzweiliger Operettenabend mit Walzerklängen, einem beeindruckenden Chor, überzeugenden Darstellern in prächtigen Kostümen und der nötigen Portion Schmäh.