Gresten und Lunz als zwei der schönsten Blumengemeinden geehrt

Farbenprächtige Pflanzen, gepflegte Beete und auffallender Blumenschmuck: Der Bewerb „Blühendes Niederösterreich“ steht aufgrund der verschönerten Ortsbilder bereits seit Jahren für Lebensqualität und Vielfalt in zahlreichen Gemeinden des Landes.

Bereits zum 55. Mal wurden in diesem Jahr im Rahmen der Initiative „Blühendes Niederösterreich“, veranstaltet von der Landwirtschaftskammer NÖ, jene Gemeinden vor den Vorhang geholt, die mit ihrer Blütenpracht ein ganz besonderer Blickfang in Niederösterreich waren. Heuer nahmen insgesamt 77 Gemeinden am blütenreichen Kräftemessen teil. Mit Gresten und Lunz konnten beim Landesbewerb gleich zwei engagierte Gemeinden aus dem Bezirk Scheibbs die Fachjury überzeugen und sich so den zweiten Platz in unterschiedlichen Kategorien sichern.

„Unsere Gemeinden sind Garant für liebens- und lebenswerte Regionen. Das sieht, spürt und fühlt man Tag für Tag in allen Lebensbereichen und ganz besonders, wenn es darum geht, Natur und Umwelt zu schützen und zu gestalten. Dazu leistet ‚Blühendes NÖ‘ einen wichtigen Beitrag. Gratulation allen teilnehmenden Gemeinden, die wieder einmal mit Kreativität, Einfallsreichtum und viel Herzblut überzeugen konnten. Die Ausgezeichneten sind wichtige Botschafter und Visitenkarten für den Tourismus sowie Vorbilder im Umgang mit unserer Umwelt. Der schöne Blumenschmuck, die Beete und die wunderbaren Blumenanlagen sorgen für ein gutes Gefühl und machen unsere Gemeinden, Ortschaften und Städte noch attraktiver und vielfältiger“, richtet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lobende Worte an die engagierten Gemeinden.

Gresten begeisterte mit blühendem Ortsbild

Eine Spitzenleistung unter den teilnehmenden Gemeinden zwischen 801 und 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern lieferte Gresten mit der Gestaltung von einfallsreichem Blumenschmuck im gesamten Ortsgebiet. „Wir haben im Vorjahr schon mal bei ,Blühendes Niederösterreich' mitgemacht und da den zweiten Platz im Mostviertel geholt. Dieses Jahr haben wir es auf den ersten Platz geschafft und in ganz Niederösterreich den zweiten Platz belegt, das ist eine sehr große Anerkennung für uns“, zeigt sich Direktorin und Gemeinderätin Gabriela Oelmann erfreut über die Auszeichnung, welche Gresten offiziell zu einer der schönsten Blumengemeinden des Landes macht. „Das gesamte Ortsbild soll einen blühenden Charakter haben, deshalb haben wir viele verschiedene Akzente gesetzt. Trotz der aktuellen Baustelle legen wir einen großen Wert darauf, dass der Ort schön gestaltet ist“, betont Gabriela Oelmann die große Bedeutung der geschaffenen Wohlfühlatmosphäre und richtet dabei auch Dankesworte an die engagierte Grestner Bevölkerung: „Es gibt bei uns einige Leute, die freiwillig Beete betreuen, Unkraut entfernen und dafür sorgen, dass die Pflanzen genug Wasser haben. Dafür sind wir sehr dankbar!“ Berater für die Gestaltung der Blumenbeete im Gemeindegebiet ist Gärtnermeister Johannes Käfer.

Ein ganz besonderes Element der grünen Gestaltung in der Gemeinde sind Bienenfutter-Beete. „Diese wurden angelegt, damit Insekten genug Nahrung bei uns finden“, verdeutlicht die Gemeinderätin. Die insekten- und bienenfreundlichen Pflanzen stellen einen neuen Schwerpunkt der Initiative „Blühendes Niederösterreich“ dar und zeichnen sich durch besonders nektar- und pollenreiche Blumenmischungen als perfekte Nahrungsquelle für Bienen aus.

Sonderpreis ging nach Lunz

Als Preisträger in der Kategorie „Natur im Garten“ ging die Gemeinde Lunz hervor. Mit einem farbenfrohen Erscheinungsbild landete die Ortschaft für die „beispielhafte ökologische Gestaltung und Pflege des öffentlichen Grünraums“ auf dem zweiten Platz des Sonderpreises. Die Bewertungskriterien umfassten unter anderem auch die naturnahe, biodiversitätsfördende und klimafitte Gestaltung sowie einen gewissen Innovations- und Vorbildcharakter. „Wir finden die Bewegung ,Natur im Garten' eine sehr gute Sache, deshalb achten wir immer darauf, uns an alle Richtlinien zu halten“, legt der Lunzer Umweltgemeinderat Eduard Leichtfried ein besonderes Augenmerk auf die ökologische Gestaltung des Ortsgebiets, welche vom Team des Bauhofs übernommen wird. „Ich möchte mich ganz besonders bei den Mitarbeitern des Bauhofs für die Ausgestaltung und die Pflege der tausend verschiedenen Pflanzen bedanken. Das ist sehr viel Arbeit“, weiß Eduard Leichtfried den tatkräftigen Einsatz zu schätzen.

Im Lunzer Ortsgebiet gibt es an jeder Ecke farbenfrohen Blumenschmuck zu entdecken. So auch in der gesamten Begegnungszone, auf dem Platz um die Kirche und beim Amonhaus. „Der Blumenschmuck wird sehr gut von Gästen angenommen, die zu uns kommen, aber vor allem für die Lunzerinnen und Lunzer selbst ist es wichtig, dass sie das schöne Ortsbild genießen können. Wenn man sich auch nur ein bisschen für Pflanzen interssiert, entdeckt man immer wieder etwas Neues“, ist Gemeinderat Eduard Leichtfried stolz auf die vielseitige Bepflanzung.

Dass sich diese Mühe lohnt, zeigt nun auch offiziell der zweite Platz beim „Natur im Garten“-Sonderpreise für Gemeinden unter 5.000 Einwohnern. „Als Gemeinde sind wir sehr stolz auf diese Auszeichnung. Wir haben heuer zum ersten Mal mitgemacht. Bei der nächsten Teilnahme ist das Ziel der erste Platz“, meint der Umweltgemeinderat scherzhaft.

Lobende Worte für engagierte Gemeinden

Stolz über das Engagement und die Kreativität der Gemeinden zeigt sich auch Wirtschaftskammer-NÖ-Vizepräsident Christian Moser: „Blühende Orte sind ein Stück Nachhaltigkeit. Sie schaffen und unterstützen wirtschaftliche Dynamik. Und sie stehen natürlich auch für Lebensqualität für alle, die hier daheim sind. Mein besonderer Dank gilt den vielen Fachkräften und Naturprofis in unserem Land, die – etwa als Gärtner und Floristen – mit ihrem Können und Wissen die Schönheiten der Natur perfekt für uns aufbereiten.“

Auch Landwirtschaftskammer-NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager freut sich über die blühenden Ortsbilder: „Die Initiative ‚Blühendes Niederösterreich‘ leistet einen wichtigen Beitrag für lebenswerte Regionen. Auch wenn sich der Blumenschmuck über die Jahrzehnte verändert hat, ist ein blühender Ort nach wie vor wohltuend für die Menschen. Unter dem Motto ‚Miteinander – Füreinander‘ wollen wir den ehrenamtlichen Einsatz der Bürgerinnen und Bürger für blühende Orte hervorheben. Wie sehr gerade in kleinen Orten der Zusammenhalt funktioniert und das Gemeinsame im Vordergrund steht, kann man an der jährlich großen Teilnehmerzahl am Bewerb erkennen.“