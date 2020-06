Die Kultur ist zurück .

Am Freitagabend gab es beim Ballonwirt Aigner in Bodensdorf das erste Live-Konzert seit dem Corona-Lockdown. "Pet'Sie & the Heartbreakers" traten im chilligen Ambiente des Kulturhof-Gartens auf - kostenlos, ohne Gage, aber mit viel Freude und bester Stimmung. Mit im Gepäck hatten Sigi (Gesang) und Ulli Schmalzl(Keyboard), Christoph Lechner (Gitarre) und Lukas Salzer (Schlagzeug) die besten Songs der letzten Jahrzehnte - von den Beatles über Abba bis zu Britney Spears oder Lady Gaga. Als Überraschung gab es auch zwei Gastauftritte der Nachwuchstalente Julia und Nathalie.