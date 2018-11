Sein aktuelles Programm „Liebe, Sex und Wirtschaftskrise" feierte er vor fast genau zwei Jahren Premiere im Kulturhof Aigner.

Mit seinem adaptierten und weiterentwickelten Bühnenwerk trat er nun wieder beim Aigner in Bodensdorf auf. Im Anschluss an seinen 100. Auftritt wurde in der dazugehörigen Dorfbar noch ordentlich gefeiert. Das Duo Simon und Peter sorgte mit bekannten Gassenhauern für Stimmung.