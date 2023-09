Wieselburg: Seiringer gleich zweifach mit „KompOskar“ prämiert

Der Kompost- & Biogasverband Österreich (KBVÖ) ist die bundesweite Interessensvertretung von rund 500 Mitgliedsbetrieben. Am vergangenen Donnerstag organisierte der KBVÖ den achten Internationalen Praktikertag der Kompostwirtschaft.

Für das Wieselburger Unternehmen Seiringer Umweltservice war die Teilnahme mehr als erfolgreich. Denn das Unternehmen holte sich mit seinem Regionalprodukt den dritten und sechsten Platz. „Dieser Preis freut mich ganz besonders. Er zeichnet die großartige Arbeit unserer Mitarbeiter aus. Die Zusammenarbeit im Team macht es erst möglich, dass aus Bioabfall und Grünschnitt der Region bei uns kontinuierlich sehr hochwertiger Kompost hergestellt wird. Wir waren schon mehrmals unter den Top 10 und freuen uns sehr, dass wir es heuer das erste Mal aufs Stockerl geschafft haben.“

Foto: Seiringer, Krisztian Juhasz

Rund 700 Besucher aus Österreich und der Welt besuchten die Veranstaltung auf der Kompostanlage der Stadt Wien. Am IPT treffen Kompostanlagenbetreiber und Interessierte auf rund 45 Aussteller. Biogärtner und TV-Moderator Karl Ploberger führte die Besucher durchs Programm und durch die Maschinen und Innovationen, die von den Ausstellern live und in Action präsentiert wurden. Somit ist der IPT die größte Veranstaltung seiner Art in Mitteleuropa.

Der „KompOskar“

Mit dem Motto „Hoch lebe der Humus, wir laden zum Wettbewerb“ wird am IPT auch der heiß begehrte KompOskar verliehen, der die besten Komposte Österreichs auszeichnet. Kompost ist nicht gleich Kompost. Je besser die biologischen Bedingungen im Komposthaufen, desto hochwertiger wird der Kompost. Im Rahmen der Qualitätssicherung werden extern Proben gezogen. Die Kompostproben werden sowohl im Labor als auch in Pflanztest untersucht und nach vielen Kriterien beurteilt. Die besten 10 Österreichs wurden bei der Preisverleihung geehrt.



Gemeinsam mit Biogärtner Karl Ploberger moderierte Hubert Seiringer den bisher erfolgreichsten internationalen Praktikertag mit 700 Besuchern in Wien. Foto: Seiringer, Krisztian Juhasz