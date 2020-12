Zu einem Brandeinsatz wurde am vergangenen Samstag, gegen 22.14 Uhr, die Feuerwehr Lunz am See gerufen. Eine Gartenlaube in der ‘‘Zellerhofstrasse‘‘ stand in Flammen. Rasch konnte der Brand von den Einsatzkräften gelöscht werden. Das "Brand aus!" erfolgte nach zwei Stunden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz.