Nach Garagenbrand in Wieselburg: Ursache geklärt, Drogen gefunden

Dienstagnachmittag ging bei der Bezirksalarmzentrale in Amstetten ein Notruf ein. Grund waren mehrere Explosionen und eine starke Rauchentwicklung in einer Garage bei der Stadtausfahrt in Wieselburg. Unverzüglich rückten die Feuerwehr Wieselburg-Stadt und -Land sowie der Rettungsdienst und die Polizei zum Einsatzort aus. Durch den Einsatzleiter der Feuerwehr wurden kurz nach dem Eintreffen auch die Feuerwehren Petzenkirchen und Purgstall nachalarmiert.

Mittels Atemschutz begannen erste Trupps mit der Brandbekämpfung von außen und in weiterer Folge rückten Atemschutztrupps vor, um einen Innenangriff durchzuführen. Rasch konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und schlussendlich löschen.

Zahlreiche Behältnisse mit Ölen sowie Gasflaschen konnten durch die Atemschutztrupps ins Freie gebracht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Brandursache: Technischer Defekt

Die Brandsachermittler der Polizei waren noch am selben Tag vor Ort. „Bei der Brandursache dürfte es sich um einen elektrischen Defekt gehandelt haben. Fremdverschulden liegt nicht vor“, informierte Bezirkspolizeikommandant Christian Schuller auf NÖN-Anfrage.

Allerdings wurden in einem Kühlschrank in der Garage kleinere Mengen Cannabis sichergestellt. Laut Polizei ist der Besitzer geständig, die Drogen seien nur zum Eigengebrauch gewesen, gab er bei seiner Einvernahme an.