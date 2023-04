Geschneiderte Tracht

Nadel, Stoff und Zwirn haben acht Wochen lang das Leben der Teilnehmerinnen beim Dirndlnähkurs in Lunz am See bestimmt. Unter Anleitung von Schneidermeisterin Christa Mayr kreierten die sieben Hobbynäherinnen ihr persönliches Kleidungstück. Und so wurde Maß genommen, Stoff besorgt und zugeschnitten. Entstanden sind sieben hochwertig verarbeitete Einzelstücke, die kürzlich vor Freunden und Verwandten im Rahmen einer kleinen Präsentation im Haus der Wildnis vorgeführt wurden. „Ich bin stolz darauf, welche schönen Dirndl bei diesem Kurs wieder entstanden sind“, freut sich die Kursleiterin.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.