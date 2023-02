Oberndorfer Volkstänzer Konrad Hackner: „A leiwaunde Partie“

Die Volkstanzgruppe Oberndorf hat im kommenden Jahr wieder viel vor: Intensive Proben, viele Auftritte im Bezirk und eine sommerliche Reise zu den befreundeten Volkstänzern in Heidenheim, wo auf einem großen Fest neuerlich Auftritte auf dem Programm stehen. Besprochen wurde das alles in der Jahreshauptversammlung, wo auch der Vorstand neu gewählt wurde. Besonderer Dank ging an Spielmann Konrad Hackner, der die Oberndorfer schon seit Jahrzehnten begleitet. Dieser dankte: „Ihr seid eine ‚leiwaunde Partie‘“.

