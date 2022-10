Gaminger Kartausenbräu holt Staatsmeister-Titel

Die Freude über den den neuen Titel steht Braumeister Sebastian Dorrer vom Kartausenbräu ins Gesicht geschrieben. Gemeinsam hält er mit Lehrling David Schnabl die Braukunst in der Kartause hoch.

Nun hat er erstmalig nach dem Abgang von seinem Kollegen Harald Tiefenbacher mit einem Selbstgebrauten einen Titel geholt, „und dann gleich den Staatsmeistertitel. Das ist schon richtig cool“, meint er. Den Sieg in der Kategorie „Export und Festbier“ sicherte er sich mit dem Oktoberfestbier. Ein Bier, das sich durch den höheren Alkoholgehalt von sechs Prozent auszeichnet. Insgesamt 22 Biere galt es in dieser Kategorie beim Wettbewerb in Baden zu übertreffen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.