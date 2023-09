Glasfaserausbau Gresten: „Die Chance gibt es nur jetzt“

Schnelles Internet für alle – das ist das Ziel, mit dem die beiden Grestner Gemeinden heuer ihre Breitband Gresten GmbH gegründet haben. „Die Versorgung mit leistungsfähigem Breitband ist heute unsere größte Infrastrukturaufgabe – so wie es vor einigen Jahrzehnten die Versorgung mit Wasser, Kanalisation oder Strom war“, weiß Bürgermeister Harald Gnadenberger (SPÖ) von der Marktgemeinde. „Für uns als Landgemeinde ist das die Chance, dass sich Menschen entschließen, hier bei uns zu bleiben. Denn mit dem Breitband-Internet wird auch bei uns Homeoffice zur Option für viele. Und auch in der Landwirtschaft ist die Versorgung mit leistungsstarkem Internet immer wichtiger“, ergänzt sein Amtskollege der Landgemeinde, Erich Buxhofer (ÖVP).

Über 100 Kilometer Leitungsnetz hat die Breitband Gresten GmbH vorgesehen. In der Marktgemeinde hat man jetzt schon einen Teil mit der Wasserleitungssanierung mitverlegt. Dennoch bleiben bei dem Gesamtprojekt in beiden Gemeinden Kosten von rund 8 Millionen Euro stehen. Fünf Millionen davon würden die beiden Gemeinden jetzt gefördert bekommen. Allerdings bedarf es dazu einer gewissen Anschlussquote. In der Landgemeinde liegt diese bei 65 Prozent im vorgesehenen Ausbaugebiet, in der Marktgemeinde bei 50 Prozent. Bis 30. September haben beide Gemeinden noch Zeit, genug Bestellungen für einen Anschluss einzusammeln.

Nur mehr ein Monat Zeit und erst halb so viele Anschlüsse wie nötig

Aktuell liegen sowohl die Markt- als auch die Landgemeinde noch hinter ihrem Plansoll. „Wir brauchen insgesamt rund 1.000 Anschlüsse. Derzeit liegen wir bei rund der Hälfte. Dabei bieten wir bis 30. September auch die Aktion, wie sie die nöGIG angeboten hat, mit 300 Euro statt 900 Euro für den Einzelanschluss. Diese 300 Euro sind auch das einzige Geld, das man aktuell in die Hand nehmen muss. Die Providerkosten kommen erst dann zur Geltung, wenn man den Anschluss hat – das kann aber je nach Lage noch zwei bis drei Jahre dauern, bis wir alle Liegenschaften angeschlossen haben“, weiß Harald Gnadenberger und hofft, dass sich noch viele Bürgerinnen und Bürger bis 30. September für einen Anschluss entscheiden werden. „Denn wenn wir diese Chance verstreichen lassen, dann ist das Projekt für die nächsten Jahre gestorben. So eine Förderung werden wir so schnell nicht mehr bekommen und ohne diese wird es nicht zu finanzieren sein“, sagt Gnadenberger. „Dann wird niemand einen Breitbandanschluss bekommen und auch ein späteres Anschließen ist dann nicht möglich“, ergänzt Grestens Vizebürgermeister Johannes Buchebner.

Mittlerweile hat die Breitband GmbH, die dabei vom Ziviltechnikbüro Schuster unterstützt wird, auch alle Verträge mit den verschiedenen Providern ausverhandelt. „Die Anbieter garantieren uns ein Einstiegsangebot um 39,90 Euro pro Monat mit einer synchronen Down- und Upload-Rate von 250 MB. Das ist ein absoluter Top-Wert“, weiß Raimund Schuster. Übrigens sind diese knapp 40 Euro auch als Ersatz für aktuelle Telefonanschlusskosten zu verstehen. „Denn über Breitbandanbieter kann man auch telefonieren“, erläutert Buchebner.

„Wir hoffen, dass noch möglichst viele Grestnerinnen und Grestner diese Chance erkennen und nutzen, jetzt leistungsstarkes Glasfaser wirklich bis ins eigene Haus zu bekommen. Bezüglich der Verlegung im eigenen Bereich stehen Mitarbeiter der beiden Gemeinden auch für eine individuelle Beratung vor Ort zur Verfügung. Auf den beiden Gemeindeämtern bekommt man auch sonst jegliche Auskunft, die jemand braucht zu diesem Thema“, appelliert Land-Bürgermeister Erich Buxhofer nochmals.