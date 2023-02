Schnelles Netz für Gaming

Die Gemeinde hat sich mit der Firma A1 zusammengetan, um den Ausbau des Glasfasers in Gaming voranzutreiben. Konkret soll das schnelle Netz in Gaming und Kienberg von der Erlauftalstraße, Pockau bis zur Aussiedlung Einzug halten.

„In vielen Teilen der Gemeinde befindet sich ja schon die Leerverrohrung für diese Technik im Boden“, erklärt Bürgermeisterin Renate Rakwetz und verspricht, dass jeder der seinen Anschluss haben möchte, auch einen bekommen wird, egal wie groß die Nachfrage in der Gemeinde ist.

Um die Bevölkerung über das Angebot des Telekommuniaktionsbetriebes zu informieren, findet am kommenden Donnerstag ein Infoabend im Haus der Begegnung statt. Rakwetz ist überzeugt: „Die Gemeinde Gaming bietet seinen Bürgern mit familienfreundlichen und generationsübergreifenden Konzepten einen attraktiven Lebensraum. Mit dem Ausbau der A1 Glasfaser-Infrastruktur sichern wir Familien in unserer Gemeinde ein zusätzliches Plus an Komfort. Nutzen wir gemeinsam diese einmalige Chance, unsere Gemeinde noch lebenswerter und fitter für die Zukunft zu machen.“

Der Glasfaserausbau stellt einen Meilenstein im Infrastrukturausbau dar. „Unser Ziel ist daher, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich noch vor dem Baustart für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Der Vorteil für sie ist, dass der Glasfaseranschluss von A1 während dieser Aktionsphase günstiger hergestellt wird“, betont die Bürgermeisterin weiter. Wer seinen Glasfaseranschluss im Rahmen dieser Aktion bestellt, kann mit Kosten ab 300 Euro rechnen.

Im Rahmen des Glasfaserausbaus verlegt A1 die Glasfaser-Leerverrohrungen bis zu den Grundstücksgrenzen und auf Wunsch auch bis in das Zuhause. „Dabei setzt A1 alles daran, dass der Ausbau so einfach und rasch wie möglich gestaltet wird“, meint Rakwetz.

