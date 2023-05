Schnelles Netz in Gaming wird weiter ausgebaut

In Zusammenarbeit mit A1 hat sich Gaming um Förderung des Glasfasernetzes in den Katastralgemeinden Pockau und Kienberg beworben und den Zuschlag erhalten. Die Bewohner in den Ausbaugebieten bekommen mit „Fiber to the Home“ A1-Glasfaser-Internet bis in ihr Wohnzimmer. Dank schnellster Datenübertragungen von bis zu 1.000 Mbit/s ist es möglich, gleichzeitig im Home-Office zu arbeiten, im Wohnzimmer in hochauflösender Qualität zu streamen und Smart-Home-Anwendungen zu nutzen.

Im Rahmen des Glasfaserausbaus verlegt A1 die Glasfaser-Leerverrohrungen bis zu den Grundstücksgrenzen und auf Wunsch auch bis in die Häuser. Die Investitionen betragen bei der Verlegung bis zur Grundstücksgrenze 300 Euro (statt 1.000 Euro) im Aktionszeitraum bis zum Start des Ausbaus. Darüber hinaus gibt es optional die Möglichkeit, sowohl die Grabungs- und Verlegearbeiten bis zum Wohnhaus als auch den Mauerdurchbruch in das Haus für ebenfalls je 300 Euro in Auftrag zu geben.

Die Umsetzung des Glasfaserausbaus wird voraussichtlich noch 2023 starten.

Mehr als 40 % der Haushalte in der Gemeinde haben sich während des Aktionszeitraums für einen Glasfaseranschluss entschieden. „Nach Kienberg und Pockau geht der Ausbau in Lackenhof und danach in Gaming weiter“, informiert Vizebürgermeister Andreas Fallmann.

Bürgermeisterin Renate Rakwetz zeigt sich über die Umsetzung des Projekts höchst erfreut: „Für die flächenmäßig zweitgrößte Gemeinde Niederösterreichs ist der Glasfaserausbau eine enorme Herausforderung. Mit A1 hat die Gemeinde einen kompetenten Partner gefunden, der diesen Ausbau mit uns gemeinsam stetig vorantreibt. Mit dem Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur sichern wir Familien in unserer Gemeinde ein zusätzliches Plus an Komfort. Nutzen wir gemeinsam diese einmalige Chance, unsere Gemeinde noch lebenswerter und fitter für die Zukunft zu machen. In nächster Zeit ist auch der weitere Ausbau in Gaming und Lackenhof geplant und bereits in Arbeit.“

