Wieselburger Verein Im Zeichen der Liebe zu Afrika

Durch 30 Aufenthalte in Afrika konnte sich Elsa Schagerl ein klares Bild von dem Leben und den Bewohnern Ugandas machen. Dieses Foto zeigt die Obfrau des Vereins beim Besuch einer Familie mit einem blinden Vater. Die Trinkwasserversorgung ist in Uganda nach wie vor ein Sorgenthema. Durch das Projekt des Vereins „Brücke nach Uganda“ verbessert sich aber auch diese Lage. Mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit zaubern Elsa Schagerl und ihr Team ein Lächeln ins Gesicht der hilfsbedürftigen Kinder. Auch Schulbesuche stehen bei jeder Reise auf dem Programm. Im Bild mit Mitarbeiterin Maria, die am 21. Oktober auch in Wieselburg dabeisein wird.

