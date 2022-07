Pfarre Lunz am See: 207 Rezepte für Gebetsraum

Werbung

Wie man eine Sauerkraut-Schokotorte bäckt, warum in Raunächten keine Wäsche zum Trocknen am Dachboden hängen sollte und wie die Heiligen Drei Könige ihre große Bedeutung in der Lunzer Kirche erlangten: Das und vieles mehr erfährt man im Buch „Lunzer Leibspeisen, Brauchtum und Geschichtliches“.

Die Idee zu diesem Projekt kam von einer Frauengruppe der Pfarre. Sie sahen darin die Möglichkeit, den neuen Gebetsraum im Pfarrheim zu finanzieren. Das Konzept für das Kochbuch entwickelte Margret Pöchhacker. Das Buch solle alte Traditionen beinhalten, sowie über die dazugehörigen Rezepte verfügen. „Denn meistens gibt es zu einem Brauch die dazugehörige Speise“, erklärt Pöchhacker. Großteils stammen die Mahlzeiten aus dem bäuerlichen Bereich. Neben Gerichten, die sich im Lauf der Jahre bewährt haben, enthält das Buch auch eigene Kreationen.

Seit Anfang des Jahres arbeiteten Lunzer an der schriftlichen Sammlung. Insgesamt sind 207 Gerichte im Kochbuch zu finden. Frieda Ritzinger wirkte als Lektorin mit, Herbert Krückel verfasste die geschichtlichen Beiträge. Die Gestaltung übernahm Sylvia Leichtfried, Gregor Puchegger und Erich Paumann machten das Team komplett.

Die Vorstellung des Buches erfolgt am 17. Juli bei der Sonntagsmesse um 9 Uhr. Pfarrer Norbert Burmettler wird dort auch den Gebetsraum und die Symbole erklären. Am 15. August findet die Segnung des neu geschaffenen Platzes zum Beten oder Meditieren statt. Nach der Messe haben die Besucher die Möglichkeit, einige der Speisen aus dem Kochbuch zu verkosten.

