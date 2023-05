„Alina, die andere Frau“ im SciBBes

Am Sonntagvormittag präsentierte die Scheibbser Autorin ihren mittlerweile 7. Roman im Rahmen einer Mattinée im Stadtcafé SciBBes. Bei einem späten Frühstück und Gläschen Sekt lauschte das Publikum gespannt den Geschichten von Klara, der Buchhändlerin, und Alina, der Krankenschwester. Wie diese miteinander verwoben sind und wie es nach der dramatischen Wende weitergeht, wurde nicht verraten. Phantasievoll und tiefgründig ließ die Autorin die Zuhörer in ihrem unverwechselbaren Stil auf sehr berührende Weise am Leben und an den Gedanken und Träumen der beiden Frauen teilhaben. Für die wunderbare musikalische Untermalung sorgte, wie so oft, das Trio HuWoKu – Maria Huber (Querflöte), Christa Woller (Oboe) und Uli Kupelwieser (Klavier).

Ilse Nekut und das Trio HuWoKu. Foto: Simone Klein

Foto: Simone Klein

„Alina, die andere Frau" ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Herta Widhalm von der Buchhandlung Widhalm in Scheibbs freut sich, nach der Lesung waren bereits alle Exemplare verkauft. Foto: Simone Klein

