Operative Gebarung der Stadtgemeinde Scheibbs:

Einzahlungen 10,96 Mio. Euro

Auszahlungen 9,42 Mio. Euro

Saldo 1,54 Mio. Euro

Investive Gebarung:

Einzahlungen 123.900 Euro

Auszahlungen 2,11 Mio. Euro

Saldo - 1,98 Mio. Euro

Nettofinanzierungssaldo:

- 444.500 Euro

Aufwand für Investive Vorhaben:

Straßenbauvorhaben 1,22 Mio. Euro

Güterwege-Sanierung 70.000 Euro

Wasserversorgung 360.000 Euro

Abwasserbeseitigung 92.000 Euro

Darlehensverrechnung 2.300 Euro

Energiemaßnahmen 294.000 Euro

m Haushaltspotenzial gemäß NÖ

Gemeindehaushaltsverordnung:

– 2.300 Euro

Nachweis über die Finanzschulden: Stand per 31.12.2019: 8,13 Mio. Euro. 2020 ist ein Zugang von 1,22 Mio. Euro sowie eine Tilgung von 1,01 Euro zu erwarten. Stand per 31.12.2020: 8,35 Mio. Euro.

Nachweis der Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve: Stand per 31.12.2019: 371.000 Euro. 2020 ist ein Zugang in der Höhe von 0 Euro sowie eine Tilgung von 228.800 Euro zu erwarten. Stand per 31.12. 2020: 142.200 Euro.