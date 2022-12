Voranschlag 2023: Wasser ist das Hauptthema in Oberndorf

Es ist der Hauptposten im Voranschlag 2023 und das Hauptthema der kommenden Jahre: Die Gemeinde Oberndorf lässt sich die Wasserversorgung richtig viel Geld kosten. Insgesamt mehr als eine Million Euro fließen – im wahrsten Sinn des Wortes – aus der Gemeindekasse in die diversen Projekte.

100.000 Euro investiert die Gemeinde in die Wasserversorgung generell, 750.000 Euro gehen in das Wasserversorgungs-Projekt Schachau-Waasen, 100.000 Euro sind für die Wasserversorgung Oberndorf-Süd vorgesehen. Fast eine halbe Million Euro sind außerdem für die Abwasserbeseitigung reserviert. Während die Wasserversorgungsanlage Schachau-Waasen bereits vom Gemeinderat beschlossen und vom Ziviltechniker-Büro ZT Schuster geplant worden war, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch der Grundsatzbeschluss für die Errichtung einer Wasserversorgungsanlage Oberndorf Süd gefasst. „Aufgrund der Erstellung des Trinkwasserplans ist die Wasserversorgung vom Bereich Reitl bis zur Gemeindegrenze zu Kirnberg in der Katastralgemeinde Oberndorf zu verbessern“, sagte Bürgermeister Walter Seiberl. Geplant ist die Versorgung mit Trinkwasser von der Stadtgemeinde Scheibbs über die Wasserversorgungsgemeinschaft Scheibbsbach. Die vorläufig geplanten Errichtungskosten belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro. Nachdem die tatsächlichen Anschlusskosten bekannt sind, ergeht eine Information an die Anschlusswerber.

