Wieselburger Messegelände: Alle Hallendächer sind nun Stromproduzenten

7.000 Quadratmeter an Sonnenkollektoren mit 1.000 kWp Leistung, drei Transformatoren und zwei Überschussspeicher sorgen am Messegelände Wieselburg dafür, dass die Energieversorgung gesichert ist.

Gesichert sind jetzt nach Ende der Teilnahmefrist auch die Finanzen beim dritten Bürgerbeteiligungsmodell. 85 Prozent der aufgelegten 830.000 Euro sind zusammengekommen. „Konkret sind 700.000 Euro an Interessenten vergeben“, erklärt Werner Roher. Der Geschäftsführer der Messe Wieselburg ist mit dem Ergebnis des Crowdfunding-Projekts sehr zufrieden. An die 200 Teilhaber haben sich mit einer Durchschnittssumme von 3.000 Euro beteiligt. „Überwiegend sind das Menschen aus der Stadtgemeinde Wieselburg, aber auch Bürger aus Petzenkirchen, Bergland und Wieselburg-Land“, meint Roher.

„Das Modell ist eine Win-win-Situation für alle“, sind sich Bürgermeister Josef Leitner und Werner Roher einig. Nicht nur dass die Messe Wieselburg durch die PV-Anlagen am Dach jetzt über genug Ressourcen verfügt, gleichzeitig wird auch der Umweltaspekt schlagend. „Und nicht zu vergessen ist auch die regionale Wertschöpfung“, ergänzt Leitner. Denn die Teilnehmer erhalten in jährlichen Raten vertraglich garantierte fünf Prozent Zinsen über einen Rückzahlungszeitraum von fünf Jahren. Dieser hohe Zinssatz ist möglich, weil die Rückzahlung samt Zinsen als „Wieselburger 10er“ erfolgt. Das stärke die Kaufkraft in der Stadt.

Mit 18. August ist die Aktion offiziell abgeschlossen. Die Rohverträge sind zwecks Endabklärung beim Notar und werden danach an die angemeldeten Interessenten ausgesendet. „Sollte sich jetzt allerdings noch jemand melden und Interesse zeigen, können wir das bis Mitte September noch berücksichtigen“, sagt Roher.