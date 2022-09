Fanfaren für verdiente Randegger

Fanfaren, gespielt von einer Abordnung des Randegger Musikvereines läuteten am Donnerstag im Schliefauhof die Festsitzung der Marktgemeinde ein. „Schön, dass wir nach den zwei Jahren Pandemie wieder mal zusammen kommen können. Diesen Abend möchten wir zum Anlass nehmen, verdiente Persönlichkeiten zu ehren“, meinte Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger.

Als Höhepunkt des gemütlichen, kulinarischen Abends stand ein Ehrenreigen am Programm. Die Bürgermeisterin und die neue Vizebürgermeisterin Margit Lechner überreichten Dank- und Anerkennungsurkunden sowie Ehrennadeln in Gold und Silber an Randegger, die besondere Leistungen erbracht haben.

Als jüngster Teilnehmer wurde der 12-jährige Daniel Schaufler (Staatsmeister Crosslauf) für seine sportlichen Erfolge vor den Vorhang geholt., ebenso wie André Hofmarcher (Europameister im Stocksport). Ehrennaden in Silber ergingen an Leopoldine Adelsberger, Erika Pruckner und Johann Grabner.

Die höchsten Auszeichnungen des Abends, die Ehrennadel in Gold ergingen gleich an drei Personen. Neben Bernhard Wieland, der war von 1990 bis 2020 Gemeinderat, fünf Jahre davon geschäftsführender Gemeinderat und 15 Jahre Prüfungsausschussobmann, durfte sich auch Wolfgang Pfaffenbichler über diese Auszeichnung freuen.

Der Oberschulrat war 20 Jahre Gemeinderat, davon fünf Jahre Umweltgemeinderat, 17 Jahre Schulleiter, 18 Jahre Unionsobmann und als Ehreamtlicher beim Roten Kreuz tätig. Als dritter im Bunde nahm der ehemalige Vizebürgermeister und langjährige Gemeinderat, Josef Tatzreither, die Goldene Ehrennadel entgegen.

